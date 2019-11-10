"Live Don NOW" يلا شو,ت PlUs مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش يوفنتوس N

يصطدم فريق اليوفنتوس بمواجهة أي سي ميلان في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الكالتشيو الإيطالي والتي تقام اليوم الأحد 10-11- 2019 اليوم على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 فى الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر





يسعى فريق اليوفي تحت قيادة المدرب ماوريزيو ساري وتواجد النجم الكبير كريستاينو رونالدو للحفاظ على الصدارة بتحقيق الفوز، وخصوصا بعد انتصار منافسه المباشر انترميلان أمس على هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1، حيث يحتل فريق السيدة عجوز حاليا المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن الإنتر.









مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر

بث مباشر مباراة اليوم بين يوفنتوس مشاهدة مباراة اليوم ضمن الاسبوع الثانى عشر من الدوري الايطالى للمحترفين كورة مباشر حيث حيث يستضيف ملعب سان سيرو اللقاء ويمكن متابعة المباراة اون لاين بدون تقطيع فى توقيت الساعة العاشرة الا الربع مساء بتوقيت مصر وهو يوافق الحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت السعودية ومشاهدة مباريات اليوم مباشر من البطولة يوتيوب مباشر.





مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم

بث مباشر مباراة يوفنتوس مباشر ضمن منافسات الدورى الايطالي للمحترفين حيث يلعب اليوفى اللقاء وهو فى الترتيب الثانى من الكالتشيو ويمتلك عدد 29 نقطة كورة مباشر لايف مشاهدة مباريات اليوم فى تغطية حية





مشاهدة مباراة ميلان اليوم

بث مباشر مباراة ميلان اليوم ضمن منافسات الدوري الايطالى للمحترفين حيث يتواجد فريق ميلان فى الترتيب الثالث عشر من البطولة ولديه عدد 13 نقطة ويسعى الى تحسين ترتيبه فى الكالتشيو بث مباشر مباريات





الدوري الايطالى للمحترفين

مباراة يوفنتوس مع ميلان

الساعة 21:45 مساء بتوقيت فى مصر

الساعة 22:45 مساء بتوقيت فى السعودية

الساعة 22:45 مساء بتوقيت فى الأردن

الساعة 22:45 مساء بتوقيت فى فى سوريا

الساعة 22:45 مساء بتوقيت فى فلسطين







