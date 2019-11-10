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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط يوفنتوس II7SRY جول PLUS NOW

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:13 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان yala shoot مساء اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، على ملعب يوفنتوس آرينا ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر الدوري الإيطالي الممتازKORALIVE.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ضد ميلان على ملعب يوفنتوس آرينا، مساء اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019؛ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت السعودية، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

تُذاع مباراة يوفنتوس ضد ميلان حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd3، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإيطالي.

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي، وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الكالتشيو عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش يوفنتوس ضد ميلان.

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