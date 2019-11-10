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مصطفى بكري: مرسي وأعوانه تناولوا طعام بقيمة 14.5 مليون جنيه بقصر الاتحادية
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:14 م
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أمنية فوزي
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كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، تفاصيل كتابه "مرسي في القصر"، والذي تحدث فيه عن كيفيه تحويل قصر الاتحادية لمطعم كبير لخدمة الجماعات الإرهابية.
وأشار "بكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، إلى أن الإهمال كان سيد الموقف، والنظافة تراجعت في القصر أثناء تولي محمد مرسي الحكم.
وأوضح الكاتب الصحفي، أن محمد مرسي وأعوانه تناولوا طعام خلال عام ونصف، فترة حكم الإخوان لمصر، بقيمة 14 مليون ونصف جنيه في قصر الاتحادية، على حساب الدولة المصرية، وكان يتم نقل الأطعمة من قصر الاتحادية لمكتب الإرشاد، معلقًا: "الرئيس السيسي لا يسمح بشرب كوب من الشاي على أساس الضيافة".
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