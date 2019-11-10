مصطفى بكري: مرسي وأعوانه تناولوا طعام بقيمة 14.5 مليون جنيه بقصر الاتحادية

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، تفاصيل كتابه "مرسي في القصر"، والذي تحدث فيه عن كيفيه تحويل قصر الاتحادية لمطعم كبير لخدمة الجماعات الإرهابية.





وأشار "بكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، إلى أن الإهمال كان سيد الموقف، والنظافة تراجعت في القصر أثناء تولي محمد مرسي الحكم.



