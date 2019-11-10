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أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة جديدة (صورة)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:14 م
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أسما شريف منير
أسما شريف منير
لمياء علي
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نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار.

وأعلنت أسما شريف منير أنها بصدد التحضير لعمل جديد، وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: حان وقت العمل.

وظهرت أسما ببلوزة موف ونسقت لها بنطال باللون  الأسود، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة تناسبت مع إطلالتها الكاجوال.

أسما شريف منير تثير الجدل بهجومها على الشيخ الشعراوي

وكانت أسما شريف منير قد أثارت حالة من الجدل عندما نشرت، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "صباح الخير عايزه آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ".

وأضافت: "كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟”.

أسما شريف منير تصف الشعراوي بالمتطرف

وحينما اقترح عليها أحد المتابعين، أن تشاهد فيديوهات للشيخ محمد متولي الشعراوي، علقت أسما قائلة: طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت”.

اعتذار أسما شريف منير

وبعد هذا الهجوم الشديد عليها، قامت أسما شريف منير بتقديم الاعتذار للجمهور، وقالت إنها لم تقصد الإساءة لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأنها تحترمه كثيرا.
أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة جديدة (صورة)
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