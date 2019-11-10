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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش يوفنتوس مباشر HQ

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف اليوم الأحد نادي يوفنتوس نظيره نادي ميلان ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بث مباشر يلا شووت yalla shoot، kora star، يوفنتوس وميلان، koora live, Milan vs Juventus ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لهذه القمة.

بث مباشر اليوم الأحد لمباراة يوفنتوس و نظيره ميلان في الدوري الإيطالي ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين عبر ملعب آليانز تورينو الدولي استضافة مباراة ضمن الأسبوع الثاني عشر من الدورى الإيطالي الممتاز للعام 2020/2019 yalla shoot بث مباشر kooora goal kora live.

ويحتل نادي يوفنتوس وصافة الدوري الإيطالي في جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة ، أما ميلان فيتواجد في المركز 13في جدول ترتيب الدوري الدوري برصيد 13 نقطة elostora بث مباشر كووورة ستار مواجهة ميلان ويوفنتوس بث مباشر ، بينما نادى ميلان الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة ، حقق الأنتصار في أربعة لقاءات ، وتعادل مباراة واحدة ، وخَسر 6 مباريات ، واليوم سيواجه فريق كبير بحجم نادى يوفنتوس وعلى ملعبه ، مباراة صعبه للغاية بين يوفنتوس وميلان ويسعي في الخروج من اللقاء بنقطة على الأقل يرفع بها رصيده.

وتنطلق مواجهة يوفنتوس وميلان ، في تمام العاشرة الإ ربع مساءً بتوقيت القاهرة , الحادية عشر الإ ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلا كوورة، بث مباشر، koora star كوورة ستار، كوورة لايف ويتم بث لقاء يوفنتوس وميلان عبر الناقل الحصري للدوري الإيطالي مجموعة بي إن سبورتس، عبر فضائية Bein Sports HD ، يوفنتوس وميلاناليوم الأحد. ويعلق على مباارة يوفنتوس وميلان، الجزائري حفيظ دراجي ، عبر قناة beINSPORTSHD.

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