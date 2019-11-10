Advertisements
Advertisements
Advertisements

صديق هيثم أحمد زكي: كان بيتعالج من مرض الوحدة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:10 م
Advertisements
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
كساب أحمد
Advertisements
قال محمود معوض، صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إنه عندما علم بوفاة "هيثم " لم يصدق في البداية، معقبًا: "ما كنتش مصدق خالص، قولت داخ زي ما ساعات بيدوخ".

وتابع "معوض"، خلال حواره ببرنامج "شارع النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن "هيثم" كان يعالج نفسيًا من مرض الوحدة، معقبًا: "كنت بقول له، وحدة إيه طب ما أنا جنيك، كنت قاعدة معاه 24 ساعة، وفي آخر 3 سنين تعب خالص، ما كنش بيقدر يمسك الكوباية ويشرب، بسبب الأدوية التي كان يتناولها للعلاج من أثار الوحدة".

وأشار إلى أن "هيثم" تعافى الفترة الأخيرة، وخلال الفترة الأخيرة رفض العمل، ولم يكن يهتم بالأموال، بقدر اهتمامه بالأعمال الفنية الجيدة، وكان حريص على ارسال المعونات المالية كل شهر لبعض أقاربه.

ولفت إلى أن هيثم رفض اعداد فيلم "عبده موته"، بسبب الدموية الموجودة فيه، معقبًا: "كان طيب جدًا رفض يعمل هذا الفيلم حتى لا يكرهه الناس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم احمد زكى الفنان هيثم احمد زكي احمد زكى

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ نصف ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 3 ساعات

لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي هدف صلاح الرائع 2-0 بث مباشر اليوم الأحد live

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ نصف ساعة

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ثلث ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ 18 دقيقة

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 4 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

منذ ثلث ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نجلة يوسف صديق عن تكريم "السيسي" لها: "ما كنتش مصدقة وقعدت متنحة يومين"

بكلمات مؤثرة هيدي كرم تودع هيثم أحمد زكي

"الدنيا مالهاش أمان" هكذا نعى إدوارد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

شاهد.. دفتر عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

هكذا نعت رضوى الشربيني الفنان هيثم أحمد زكي (فيديو)

عمة هيثم زكي عن تأخر دفنه: "دا لحمنا ودمنا وعمرنا ما كنا هنقصر معاه"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر Milan LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:22 م

«يلا Juventus شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

09:19 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Juventusرابط مباشر يوفنتوس KORA ON

09:18 م

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status