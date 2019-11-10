صديق هيثم أحمد زكي: كان بيتعالج من مرض الوحدة

قال محمود معوض، صديق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إنه عندما علم بوفاة "هيثم " لم يصدق في البداية، معقبًا: "ما كنتش مصدق خالص، قولت داخ زي ما ساعات بيدوخ".



وتابع "معوض"، خلال حواره ببرنامج "شارع النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن "هيثم" كان يعالج نفسيًا من مرض الوحدة، معقبًا: "كنت بقول له، وحدة إيه طب ما أنا جنيك، كنت قاعدة معاه 24 ساعة، وفي آخر 3 سنين تعب خالص، ما كنش بيقدر يمسك الكوباية ويشرب، بسبب الأدوية التي كان يتناولها للعلاج من أثار الوحدة".



وأشار إلى أن "هيثم" تعافى الفترة الأخيرة، وخلال الفترة الأخيرة رفض العمل، ولم يكن يهتم بالأموال، بقدر اهتمامه بالأعمال الفنية الجيدة، وكان حريص على ارسال المعونات المالية كل شهر لبعض أقاربه.



ولفت إلى أن هيثم رفض اعداد فيلم "عبده موته"، بسبب الدموية الموجودة فيه، معقبًا: "كان طيب جدًا رفض يعمل هذا الفيلم حتى لا يكرهه الناس".

