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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش يوفنتوس beIN SPORT رونالدو goal

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف اليوفنتوس نظيره ميلان ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي، في قمة الكالتشيو، ويقود اللقاء الحكم فابيو ماريسكا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس وميلان YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي YALLA SHOOT.

KOORA STAR موعد مباراة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيف على نظيره يوفنتوس ضمن مباريات الجولة ال 12 من بطولة الدورى الإيطالي، ويقام اللقاء في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي KOORA STAR.

KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

يستضيف يوفنتوس فريقه ميلان ضمن مباريات الدوري الإيطالي، بالدوري الإيطالي ويقام اللقاء في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي KOORA STAR، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي KOORA STAR.

ويحتل يوفنتوس المركز الثانى برصيد 29 نقطة خلف انتر ميلان المتصدر برصيد 31 نقطة ومتقدم بمباراة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي

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