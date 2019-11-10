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"أقوياء بالشباب العربي".. كيف أشاد محمد بن راشد بـ "تحدي القراءة"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:12 م
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بوابة الفجر
سمر حسن
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 تحتفل دولة الإمارات بتحدي القراءة، يوم الإربعاء القادم، حيث أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عن سعادة دبي بمشاركة 13.5 مليون طالب عربي في تحدي القراءة العربي، قائلا: "13.5 مليون طالب في تحدي القراءة العربي، 13.5 مليون رائد معرفة وفكر، نحن أقوياء بشباب عربي قارئ يؤمن بقوة الحرف والكتاب"، في هذا السياق تستعرض " الفجر" معلومات عن تحدي القراءة الإماراتي.

 

يحتفل العالم العربي، يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري بتتويج بطل الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي، في أوبرا دبي، بحضور أكثر من 3 اَلاف شخص من المسئولين، وتعلن اللجنة الفائزين بكل من لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019، والمدرسة المميزة والمشرف المتميز، قد شارك في المسابقة 13.5 مليون طالب وطالبة، و99 ألف معلم ومعلمة في 67 ألف مدرسة من 49 دولة من الوطن العربي وخارجه.

 

تحدي القراءة

 

أكد محمد عبد الله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن تحدي القراءة رسخ مكانته في موسمه الرابع كمبادرة نوعية ارتفعت بوعي النشء، وخلقت حراكاً معرفي، هو الأكبر على مستوى المؤسسات التربوية في الوطن العربي".

 

أضاف القرقاوي، أن تحدي القراءة العربي هو ضمن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في انشاء جيل مثقف يحسن الواقع بالمعرفة، ويعمل علي تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تعكسه كافة مشاريع نشر التعليم في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي يستفيد منها أكثر من 41 مليون شخص حول العالم في عام 2018، وتحدي القراءة هو رهان محمد بن راشد على شبابٍ عربي يحمل لواء المعرفة والكلمة".

 

التصفيات النهائية

 

انتهت التصفيات قبل النهائية بين الأبطال الـ16 علي تتويج باللقب في بلدانهم، قد تأهل 5 أبطال للتنافس على اللقب في الحلقة الثامنة والأخيرة في رحلة التتويج بلقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019.

 

يعتبر الأبطال الخمسة هم هديل أنور من السودان، وجمانة المالكي من السعودية، و فاطمة الزهراء أخيار من المغرب، آية بوتريعة من تونس، عبد العزيز الخالدي من الكويت، وذلك بعد خروج كل من البطلة مزنة نجيب من دولة الإمارات، و نعيمة كبير من الجزائر، بسبب عجزهم عن استكمال مسيرتهم نحو التتويج باللقب على مستوى الوطن العربي.

 

يتنظر ملايين العرب حول العالم موعد يوم الأربعاء 13 نوفمبر، البث مباشر عبر شاشة MBC للتصفيات النهائية بين الأبطال الخمسة، للوصول إلى تتويج بطل تحدي القراءة العربي بجائزة تصل إلى نصف مليون درهم إماراتي.

 

قراءة 50 كتاب

أعرب عدد من وزراء التربية والتعليم، في عدد من الدول العربية  عن سعادتهم بأبطال تحدي القراءة العربي، وبكل المشاركين في التحدي الذين أتموا قراءة 50 كتاباً ولم يتأهلوا للفوز على مستوى مدارسهم أو الأبطال الذين نجحوا في الاستمرار في المنافسات للوصولً إلى مراحلها الأخيرة، كما أشادوا في الوقت نفسه بالمبادرة وفرق العمل والمشرفين والمحكمين وأولياء الأمور.

 

قالت جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تعرب عن فخرها بوصول الطفلة الأماراتية مزنة نجيب إلى هذه المرحلة، وتمثيلها الدولة خير تمثيل أمام العالم، قد أظهرت مزنة أخلاقاً عالية، وذكاء حاداً وثقافة كبيرة بالرغم من كونها أصغر المشاركين بالمسابقة .

 

حوافز مالية

 

أكدت المهيري، أن مبادرة تحدي القراءة العربي تشجع على القراءة بشكل منتظم عبر نظام من المتابعة للطلاب خلال العام الأكاديمي بالإضافة لمجموعة كبيرة من الحوافز المالية والتشجيعية للمدارس والطلاب المشاركين من كافة أنحاء العالم العربي.

 

أضافت المهيري، أن تحدي القراءة يحقق واحداً من أهداف الدولة الاستراتيجية عبر تنمية الوعي العام بأهمية القراءة العربي، ودعم البيئة الثقافية في المدارس بما يحقق تطوير الحوار مثمر وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين.

 

وأضافت المهيري،  أن كل المشاركين في تحدي القراءة العربي أبطال، لأنهم كانوا بمثابرتهم ونهمهم بالقراءة والمعرفة عند حسن ظن أولياء أمورهم والمشرفين، وأثبتوا أن دعم حب القراءة لدى الأجيال الصاعدة هو أمل جديد لمستقبل أفضل.

 

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الكلمات المفتاحية

محمد بن راشد تحدي القراءة الشباب العربي

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