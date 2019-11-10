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صدمة كبرى.. الكشف عن حجم إصابة محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:03 م
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إصابة صلاح امام مانشستر سيتي
إصابة صلاح امام مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
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كشف تقارير صحفية إنجليزية عن حجم إصابة الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول خلال مواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم في الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وغادر محمد صلاح ملعب اللقاء في الدقائق الأخيرة متأثراً بالإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول بعد تدخل عنيف من البرازيلي فيرناندينو لاعب مانشستر سيتي.

 

وبالرغم من إصابة محمد صلاح في الشوط الأول إلا أنه تحامل على نفسه ليكمل اللقاء ولكنه غادر في النهاية بقرار من المدير الفني يورجن كلوب والذي منح فرصة المشاركة للاعب جوميز في الدقيقة 87.

 

واكدت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية على أن إصابة محمد صلاح هي نفس الإصابة التي عاني منها طوال الفترة الماضية على مستوي الكاحل.

 

واشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح دخل مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي وهو لم يكتمل عملية الشفاء حيث قرر كلوب مشاركته منذ بداية اللقاء اليوم لمعرفته بصعوبة مواجهة السيتي الخصم المباشر للريدز في بطولة الدوري.

 

ومن المنتظر خضوع محمد صلاح للفحص الطبي في الساعات القادمة للإعلان الرسمي عن الإصابة ومدة غيابه عن الفريق، إذا احتاج فترة للتعافي.

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