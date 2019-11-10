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محمد الغيطي يعود في ثوبه الجديد بـ"كلام الغيطي" على شاشة "الحدث"
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:55 م
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محمد خالد الشرقاوي
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يستعد الإعلامي محمد الغيطي لتقديم أحدث برامجه التليفزيونية، بعد فترة غياب، وذلك على شاشة قناة "الحدث"، من خلال برنامج "كلام الغيطي"، ومن المقرر أن يبدأ عرضه خلال الأيام المقبلة.
برنامج "كلام الغيطي" يبدأ عرضه يوم الأربعاء المقبل، وذلك في الساعة السابعة مساءً، وينطلق البرنامج من مقر مدينة الإنتاج الإعلامي، ويعرض من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة.
أكد الإعلامي محمد الغيطي خلال تصريح صحفي له أن تعاقد، مع قناة "الحدث اليوم"، لتقديم برنامجه الجديد "كلام الغيطي"، يهتم البرنامج برصد جميع القضايا التي تشغل الرأي العام، بهدف التواصل بين المواطنين، وأوضح أنه انتهى من تحضيرات البرنامج الجديد.
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