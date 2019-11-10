Advertisements
Advertisements
Advertisements

توقعات بتأجيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة في أفغانستان

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أفاد مسؤولين بمفوضية الانتخابات بأفغانستان، بأنه من المتوقع تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

وذلك  بعد أن أعلن المنافس الرئيسي للمرشح المخضرم أشرف غني، اليوم الأحد، أنه لن يوافق على إضافة مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع، التي وصفها بأنها مريبة، لعملية مزمعة لإعادة فرز الأصوات.



وقالت مفوضية الانتخابات المستقلة في افغانستان، أمس السبت، إنها ستعيد فرز بطاقات الاقتراع بأكثر من 8ألاف مركز اقتراع وهو ما يوازي ثلث إجمالي عدد المراكز تقريباً بسبب ما وصفته بالتناقضات في نظام التصويت.



ولكن عبد الله عبد الله، الذي يتقاسم السلطة حالياً مع غني في حكومة وحدة، قال إن "فريق منافسه يضغط من أجل ضم نحو 300 ألف بطاقة اقتراع إضافية لم تمر عبر أجهزة الاستدلال البيولوجي المستخدمة في مراكز التصويت ويتعين إلغاؤها".



وقال عبد الله لحشد من أنصاره في كابول "لابد من وقف عملية إعادة الفرز وإذا مضت مفوضية الانتخابات قدما في هذه العملية دون وجود مراقبينا سوف نتخذ إجراء" متهما فريق منافسه بالتزوير وهو ما نفاه غني.



وأبلغ داود سلطان زوي القيادي البارز في حملة غني الانتخابية، رويترز قائلا: "فريق عبد الله خائف من إعادة الفرز لأنهم سيخسرون".



ومن المرجح أن تؤدي المواجهة إلى تعميق الأزمة السياسية في أفغانستان بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 28 سبتمبر أيلول وشابتها اتهامات بالتلاعب.



وقد تتأجل مجددا النتائج الأولية التي كان من المقرر إعلانها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي طبقا لمسؤولين بمفوضية الانتخابات طلبا عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث علنا عن عمليات الفرز.



وكان من المقرر أصلاً إعلان النتيجة في 19 أكتوبر، لكن بطء العمل فيما يتعلق بعملية إدخال البيانات والتعامل مع عمليات تزوير مكثفة أخر الإعلان.



وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن 85 مدنياً قتلوا وأصيب أكثر من 370 آخرين في هجمات شنها متشددون فضلاً عن أعمال عنف أخرى في يوم الانتخابات.



وأعلن كل من غني وعبد الله الفوز في الانتخابات حتى قبل فرز بطاقات الاقتراع.

وتثير حالة الاضطراب بشأن الانتخابات إمكانية تكرار ما حدث في اقتراع العام 2014 في انتخابات شهدت مخالفات خطيرة إلى حد أن الولايات المتحدة تدخلت وتوسطت في اتفاق لتقاسم السلطة بين الرجلين.

وكان من المفترض أن تعلن النتائج في 19 أكتوبر، ولكن تم تأجيل ذلك مرتين، بسبب ما قال مسؤولو الانتخابات أنه مشاكل فنية.

وحُدد الخميس الماضي موعداً لإعلان النتائج، إلا أن مسؤولين ألمحوا إلى إمكانية تأجيل ذلك ثانية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج كاني تقاسم تأجيل انتاخابات الرئاسة أفغانستان

أخبار تهمك

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي هدف صلاح الرائع 2-0 بث مباشر اليوم الأحد live

منذ ساعة و 16 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ ساعتين

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ أقل من ساعتين

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعتين

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ أقل من ساعتين

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ ساعتين و 17 دقيقة

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول 2 × 0 مانشستر سيتي | هدف محمد صلاح GOAL

منذ ساعة و 13 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان يسجل اسمه مرشحا لانتخابات الرئاسة

أفغانستان تعين قائما بأعمال وزير الداخلية بعد استقالة عمر الله صالح

انتخابات الصحفيين' تهدد بنقل صناديق الاقتراع بسبب سوء التنظيم

بدء فرز صناديق اقتراع عضوية مجلس نقابة الصحفيين

عاجل.. انتهاء التصويت بانتخابات "الصيادلة" وغلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز (صور)

دول أوروبية تنتقد تركيا بسبب إعادة انتخابات إسطنبول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:57 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:42 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

04:22 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

06:27 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status