Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط kora online| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كورة ستار| يلا شوت مشاهدة ليفربول الان| yalla shoot ليفرHD

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، والمقامة علي ملعب أنفيلد معقل الريدز، تحت قيادة الحكم مايكل أوليفير، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي، بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

 

وإستطاع فابينيو النجم البرازيلي ولاعب وسط ليفربول في التقدم مبكراً لفريقه في الدقيقة السادسة من زمن الشوط بعد تسديدة صاروخيه سكنت شباك حارس السبتى كلاوديو برافو، ثم حان الوقت علي الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الفريق في تسجيل الهدف الثانى في الدقيقة 13 من زمن الشوط من رأسيه رائعه بعد عرضية مميزة ومتقنة من الظهير الأيسر روبيرتسون.

 

وبهذه النتيجة إذا انتهي اللقاء بفو ليفربول سوف يوسع الفريق الفارق بينه وبين رفقاء بيب جوارديولا ل 9 مقاط وسيهبط السيتي للمركز الرابع ببطولة الدوري الإنجليزى خلف ليفربول المتصدر وليستر سيتي وتشيلسي.

 

وبدأ المدرب يورجين كلوب بالتشكيل الأتي :

 

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

 

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد- ديان لوفرين- فيرجيل فان دايك- أندرو روبيرتسون

 

خط الوسط: فابينيو- جورجينيو فينالدوم- جوردان هندرسون

 

خط الهجوم: محمد صلاح- روبيرتو فيرمينو- ساديو ماني

 

بينما بدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الأتي :

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى : برافو.

خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - ستونز - انجلينو.

خط الوسط : جندوجان - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رحيم سترلينج - رودري.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

Advertisements

أخبار تهمك

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ ساعتين و 50 دقيقة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ ساعة و نصف

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ أقل من ساعتين

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 26 دقيقة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ أقل من ساعتين

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول 2 × 0 مانشستر سيتي | هدف محمد صلاح GOAL

منذ ساعة و 9 دقيقة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ أقل من ساعتين

لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي هدف صلاح الرائع 2-0 بث مباشر اليوم الأحد live

منذ ساعة و 12 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:57 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:42 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

04:22 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

06:27 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status