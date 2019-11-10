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"شووت هدف Sadio Mane" رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORT

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:38 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، يلا شوت كورة لايف لمشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر على قناة بي ان سبورت اتش دي تبدأ مباراة ليفربول بث مباشر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، الساعة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر بقيادة محمد صلاح  بث مباشر بدون تقطيع اليوم، رابط يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي على قناة  beIN SPORTS نقل مباشر وحي ليفربول تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مساء اليوم على ملعب انفليد، يخوض نادي ليفربول مباراة فاصلة على ملعبه مساء اليوم الأحد ضد بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، آملا في استغلال نقص الخط الدفاعي للأخير، لتحقيق فوز يعزز به صدارته، تابع لايف الاسطورة لبث المباريات .


 
يلا شوت مباراة ليفربول بث مباشر منذ لقبه الأخير في الدوري الإنكليزي عام 1990، اختبر ليفربول العديد من المحطات التي بدت فيها كأس البطولة في متناول لاعبيه، قبل أن تجري الرياح على عكس ما تشتهي سفن ملعب أنفيلد.

ليفربول بث مباشر اليوم يسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، حيث يقدم الفريق موسماً رائعاً إذ يملك 31 نقطة من أصل 33، بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد، فيما يتخلف عنه مانشستر سيتي بست نقاط بسبب خسارتين غير متوقعتين أمام نورويتش سيتي بجانب وولفرهامبتون على الترتيب

كورة لايف ليفربول ومانشيستر بث مباشر صنع كلوب انقلابا في الملعب التاريخي للنادي الأحمر. منذ توليه المسؤولية في خريف العام 2015، أعاد الألماني الفريق الى مصاف الكبار في إنكلترا وأوروبا، وتوّج صعوده التدريجي الثابت بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخ النادي.

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