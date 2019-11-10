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الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مجانا الآن

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:34 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
الفجر الرياضي
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معقل الريدز يستقبل مباراة قوية في قمة مباريات الدورى الإنجليزى بين ليفربول ومانشستر سيتي، فى إطار مباريات الجولة الثانيه عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، في لقاء سيقوده الحكم مايكل اوليفير، ويسعي ليفربول للفوز من أجل الإبتعاد بالصدارة بعيدا، بينما يسعي مانشستر سيتي لتقليص النقاط، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT، شاهد مباراة محمد صلاح اليوم YALLA SHOOT.

Yalla Shoot موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي
KOORA STAR يحل فريق مانشستر سيتى ضيف ثقيل علي نظيره ليفربول، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش. ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT

KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي
KOORA STAR يستيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT.


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