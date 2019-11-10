Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الشوط الاول مباشر اون لاين

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسن شحاتة
Advertisements

 

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الشوط الأول، حيث انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الشوط الأول متقدمًا على نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب "آنفيلد" معقل الريد، ضمن الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الشوط الاول مباشر اون لاين

وتقدم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو في الدقيقة السادسة من زمن المباراة بهدف مبكر للريدز، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم ينجح الحارس التشيلي كلاوديو برافو من الإمساك بها لتعلن عن أول أهداف المباراة.

 

وأحرز الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 13 من زمن المباراة، بعد عرضية رأذعة من الظهير الإيسر روبرتسون، قابلها صلاح برأسية قوية سكنت أقصى الزاوية اليمني للحارس التشيلي كلاوديو برافو، ليعلن تقدم فريقه بالهدف الثاني.

 ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏‏بما في ذلك ‏‎Hassan Shehata‎‏‏، و‏‏‏‏أشخاص يلعبون رياضة‏، و‏إستاد‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏‏


وعجز كتيبة جوارديولا في الوقوف بوجه الالماني كلوب على أرضه ووسط جماهيره حيث ظهر لاعبي السيتي تائهون وسط سيطرة واضحة من الريدز، ترجمها رفقاء صلاح بهدفين في أول ربع ساعة من المباراة.

 

وبعد تقديم نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الشوط الاول، نعرض لكم ترتيب ليفربول ضد مانشستر سيتي

 

وفي حالة تحقيق ليفربول للفوز فسيرفع رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما سيتجمد رصيد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

 ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏‏‏أشخاص يلعبون رياضة‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏


ويذكر أن أخر مباراة أقيمت بين الفريقين في كأس الدرع الخيرية انتهت بفوز السيتي بركلات تاترجيح بنتيجة 4-5، بعد التعادل بينهما بنتيجة 1/1

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الشوط الاول مباشر اون لاين

أخبار تهمك

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعتين و 12 دقيقة

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ أقل من ساعتين

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ ساعة و نصف

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعتين

لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي هدف صلاح الرائع 2-0 بث مباشر اليوم الأحد live

منذ ساعة و 13 دقيقة

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ ساعتين و 22 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ ساعتين و 51 دقيقة

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول 2 × 0 مانشستر سيتي | هدف محمد صلاح GOAL

منذ ساعة و 10 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

في ليلة عودة صلاح للتسجيل.. ليفربول يعبر عقبة ساوثهامتون بصعوبة بالغة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

بعد مرور 30 دقيقة.. تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي

نتيجة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي .. هدف صلاح العالمي

هدف عالمي لـ محمد صلاح.. اعرف نتيجة مباراة ليفربول ومانشيستر سيتي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:57 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:42 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

04:22 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

06:27 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status