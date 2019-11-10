نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الشوط الأول، حيث انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الشوط الأول متقدمًا على نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب "آنفيلد" معقل الريد، ضمن الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الشوط الاول مباشر اون لاين

وتقدم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو في الدقيقة السادسة من زمن المباراة بهدف مبكر للريدز، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم ينجح الحارس التشيلي كلاوديو برافو من الإمساك بها لتعلن عن أول أهداف المباراة.

وأحرز الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 13 من زمن المباراة، بعد عرضية رأذعة من الظهير الإيسر روبرتسون، قابلها صلاح برأسية قوية سكنت أقصى الزاوية اليمني للحارس التشيلي كلاوديو برافو، ليعلن تقدم فريقه بالهدف الثاني.





وعجز كتيبة جوارديولا في الوقوف بوجه الالماني كلوب على أرضه ووسط جماهيره حيث ظهر لاعبي السيتي تائهون وسط سيطرة واضحة من الريدز، ترجمها رفقاء صلاح بهدفين في أول ربع ساعة من المباراة.

وبعد تقديم نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الشوط الاول، نعرض لكم ترتيب ليفربول ضد مانشستر سيتي

وفي حالة تحقيق ليفربول للفوز فسيرفع رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما سيتجمد رصيد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.





ويذكر أن أخر مباراة أقيمت بين الفريقين في كأس الدرع الخيرية انتهت بفوز السيتي بركلات تاترجيح بنتيجة 4-5، بعد التعادل بينهما بنتيجة 1/1