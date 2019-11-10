الشوط الثاني .. رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المف

متابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر كول كورة COOL KORA ، ويرفع الفريقان شعار لابديل عن الفوز حيث يسعى فريق ليفربول لتوسيع الفارق أمام صاحب المركز الثاني وزيادة عدد التأمينات، وفي المقابل اليوم هو فرصة نادي مانشستر سيتي في تقليص الفارق أمام الليفر .





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