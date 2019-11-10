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كورة لايف - beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوتيوب رابط KORA STAR جول صلاح مباراة ليفربول NOW

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انتهت مباراة قوية ومثيرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد مانشستر سيتي، تقدم الريدز في النتيجة مبكرًا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

 

وافتتح البرازيلي فابينيو أهداف المبارة مبكرًا عبر نجمه البرازيلي فابينيو في أول عشرة دقائق، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس التشيلي كلاوديو برافو.

 

قبل أن يعزز صلاح تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، برأسية رائعة مستغلا عرضية متقنة ليسكنها الشباك بنجاح.

 

ورفع صلاح بذلك أهدافه إلى ٦ أهداف في البطولة، وحاول السيتي العودة في النتيجة دون فائدة بتمر النتيجة ب٢/٠ في أول 20 دقيقة، في إنتظار بقية أحداث المباراة.

 

ترتيب ليفربول ضد مانشستر سيتي

 

وبتلك النتيجة يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

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