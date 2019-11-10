شاكر عبد الحميد: يمكن الاعتماد على الثقافة كمصدر للدخل القومي (فيديو)

قال الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، إنه يمكن الاعتماد على الثقافة كمصدر للدخل القومي، مشيرا إلى أن هناك علاقة بين الاقتصاد والثقافة في العالم.





وأضاف "عبدالحميد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن توفير دخل من الثقافة سيزيد من حقوق الفقراء، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من التجربة الصينية بما يوائم مصر.





وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى مشروع قومي لبناء الشخصية المصرية، لافتًا إلى أنه يتم الإعداد لإصدار خريطة ثقافية عربية في مؤتمر ينعقد في ديسمبر المقبل خارج البلاد.





ونوه وزير الثقافة الأسبق إلى أن مصر بها ثروة بشرية وثقافية يجب أن يتم استغلالها لتحقيق استفادة اقتصادية ودفع قاطرة التنمية.



