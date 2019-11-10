Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاكر عبد الحميد: يمكن الاعتماد على الثقافة كمصدر للدخل القومي (فيديو)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، إنه يمكن الاعتماد على الثقافة كمصدر للدخل القومي، مشيرا إلى أن هناك علاقة بين الاقتصاد والثقافة في العالم.

وأضاف "عبدالحميد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن توفير دخل من الثقافة سيزيد من حقوق الفقراء، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من التجربة الصينية بما يوائم مصر.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى مشروع قومي لبناء الشخصية المصرية، لافتًا إلى أنه يتم الإعداد لإصدار خريطة ثقافية عربية في مؤتمر ينعقد في ديسمبر المقبل خارج البلاد.

ونوه وزير الثقافة الأسبق إلى أن مصر بها ثروة بشرية وثقافية يجب أن يتم استغلالها لتحقيق استفادة اقتصادية ودفع قاطرة التنمية.

وتابع: "دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر لتجديد الخطاب الديني إيجابية حيث يفتج حوار بناء يساهم في محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، لافتًا إلى أن أي خطاب ديني يجب أن يكون سياقه تاريخي ويحافظ على ثوابت الدين.
Advertisements

أخبار تهمك

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ أقل من ساعتين

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ ساعتين و 22 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول 2 × 0 مانشستر سيتي | هدف محمد صلاح GOAL

منذ ساعة و 10 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ ساعتين و 51 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي "1-0" تغطية مباشرة LIVE

منذ ساعة و نصف

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعتين

لايف (بث حي مباشر) .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي هدف صلاح الرائع 2-0 بث مباشر اليوم الأحد live

منذ ساعة و 13 دقيقة

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ أقل من ساعتين

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:57 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:42 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

04:22 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

06:27 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status