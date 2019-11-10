الشوط الثاني كورة ستار KORA STAR مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Second half بث مباشر ليفربول والسيتي 2-0 كورة TV

استطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تسجيل هدفا رائعا بالرأس في مباراة فريقه ليفربول الآن أمام نظيره فريق مانشستر سيتي التي تجمع بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشهدت أحداث الشوط الأول إثارة كبيرة من الفريقين حيث دخل نادي مانشستر سيتي اللقاء بهجوم كبير ولعب نادي ليفربول علي الهجمة المرتدة حيث استطاع لاعب الوسط البرازيلي فابينهو افتتاح أهداف المباراة بالدقيقة 6 من تسديدة رائعة و أضاف اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 13 بالرأس.

وانتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة ليفربول و نظيره نادي مانشستر سيتي بتقدم الريدز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي تجمع بين الفريقين الآن علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ويدخل نادي ليفربول المباراة ولديه أفضلية الأرض و الجمهور باحثا عن الثلاث نقاط لتعزيز صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يرغب نادي مانشستر سيتي في الفوز الحصول على الثلاث نقاط ليقترب من المتصدر ليفربول و يقلص فارق النقاط معه الي ثلاث نقاط في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

وكانت ‏️ اخر مواجهة بين الفريقين في اغسطس وتعادل الفريقان بهدف لمثله قبل ان يفوز السيتي بركلات الترجيح بكأس الدرع الخيرية، وكان اكبر فوز بتاريخ مواجهات الفريقين حقق ليفربول الفوز 6-0 علي المان سيتي على ملعب انفيلد بتاريخ 28 اكتوبر 1995.