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مشاهدة هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:26 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول الإنجليزي ضد نظيره نادي مانشستر سيتي بتقدم الريدز بهدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.

ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتفاجئ الجميع بتسجيل نادي ليفربول لهدفين في مرمى نادي مانشستر سيتي قبل مرور 14 دقيقة فقط من زمن المباراة رغم سيطرة السيتي ومحاولات الفريق العديده ولكن قام ليفربول بمفاجأة منافسه.

نتيجة مباراة ليفربول و مانشستر سيتي


وظل مانشستر سيتي يحاول خطف هدفه الأول وسط محاولات خطيرة عديده من نادي ليفربول ولكن عجز كلا الفريقين عن تسجيل أي أهداف إضافية لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

مسجلو أهداف ليفربول ضد مانشستر سيتي

وسجل هدفي نادي ليفربول في مرمى نادي مانشستر سيتي كلا من فابينيو في الدقيقة 6 عن طريق تسديدة قويه و النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 13.

وصف هدف محمد صلاح

وسجل المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر هدف الريدز الثاني في مرمى نادي مانشستر سيتي عن طريق رأسية رائعة لتسكن مرمى كلاوديو برافو حارس مرمى السيتي.


وكان صلاح أيضا قريب من أن يسجل هدف ثالث لنادي ليفربول عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها برافو بنجاح.


تشكيل ليفربول قبل بداية المباراة

وبدأ نادي ليفربول مباراة مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ترينت – لوفرين – فان ديك – روبيرتسون.

الوسط: فينالدوم – هيندرسون – فابينيو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

فيما يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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هدف صلاح في السيتي

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