نشأت الديهي: "اللي يشوف حد بيسرق غطاء بالوعة يديله على دماغه ويبلغ عنه"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان أخرين في محافظة المنوفية نتيجة السقوط ببالوعة صرف صحي، معقبًا: "ربنا يرحم اللي ماتوا ويصبر أهاليهم".





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تأخذ اتجاه لإعادة تشكيل البنية الأساسية، لتصبح جميع القرى المصرية بها مياه شرب صالحة، وصرف صحي؛ لعدم إتاحة الفرصة لعمل ترانشات للصرف الصحي تسقط على المواطنين.



