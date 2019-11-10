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نشأت الديهي: "اللي يشوف حد بيسرق غطاء بالوعة يديله على دماغه ويبلغ عنه"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:27 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان أخرين في محافظة المنوفية نتيجة السقوط ببالوعة صرف صحي، معقبًا: "ربنا يرحم اللي ماتوا ويصبر أهاليهم". 

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تأخذ اتجاه لإعادة تشكيل البنية الأساسية، لتصبح جميع القرى المصرية بها مياه شرب صالحة، وصرف صحي؛ لعدم إتاحة الفرصة لعمل ترانشات للصرف الصحي تسقط على المواطنين.

وتابع، أن الحرامية والنصابين وقطاع الطرق يقوموا بسرقة أغطية البالوعات التي يسقط فيها المواطنين والأطفال، متسائلًا: "فين المحليات والمواطنين من اللي بيحصل.. اللي يشوف حد بيسرق غطاء بالوعة يديله على دماغه ويبلغ عنه"، مشددًا على أن الدول المصرية تعمل جاهدة على تحقيق حق أصيل للإنسان بتوفير مياه شرب نظيفة ووجود صرف صحي.
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