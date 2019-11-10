منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة توضح طرق تلقي الشكاوى (فيديو)





قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنهم لديهم أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين منها؛ البوابة الإلكترونية للمنظومة، والخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وتطبيق على الهاتف المحمول، أو عن طريق البرقيات الورقية التي يتم إرسالها إلى الجهات السيادية ومجلس الوزراء، والتقاط ورصد الشكاوى المتداولة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن الفترة الأخيرة شهدت عملية تنقية بطاقات المستحقين للدعم وما يترتب عليه من شكاوى، لافتًا إلى أن الوزارة تعلن كل فترة عن سبل تلقي الشكاوى.وأكد أن جميع الجهات الحكومية تتعامل بمنتهى الجدية مع أي شكاوى تتلقاها طالما أن المواطن صاحب حق، لافتًا إلى أنه تم حفظ أكثر من 14 ألف شكوى بسبب التكرار.