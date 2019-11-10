"أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة" نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة

تم نقل مايلي سايروس، إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الأحبال الصوتية، ومن المقرر أن تستريح لعدة أسابيع.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، لقد دخلت مايلي المستشفى في الشهر الماضي بسبب التهاب اللوزتين.ويبدو أن هذا كان أقل مشاكل مايلي سايروس التي قيل إنها عادت إلى المستشفى بسبب مضاعفاتها في الحبال الصوتية.خضعت الشابة مايلي سايروس البالغ من العمر 26 عامًا لعاملية جراحية في الحبل الصوتي في وقت سابق من الأسبوع ولكنها غادرت المستشفى الآن.وأكدت مجلة "بيبول" عندما تم نقل سايروس إلى المستشفى بسبب التهاب اللوزتين في الشهر الماضي، اكتشفت مشكلة منفصلة مع حبالها الصوتية، والتي كانت تعاني منها منذ سنوات."بعد معرفة المشكلة، أصرحت سايروس بأنها ستحتاج إلى إجراء عملية جراحية قبل نهاية العام، وأن فترة الشفاء ستشمل عدة أسابيع من الصمت".وتوفقت مايلي عن تسجيل أغانيها الجديدة بسبب العملية الجراحية وفترة العلاج لكن شفاءها يسير ببطء.كشفت أحد المصادر: "إنها رائعة وستعود وستكون أفضل من أي وقت مضى في العام المقبل".ويذكر ان من المفترض أن يكون موعد إصدار ألبوم مايلي الجديد في ٢٣ من نوفمبر، والذي سيكون مكون من ثلاث عشر أغنيه، ومن أسماء بعض الأغاني الفردية به “mother’s daughter” و“slide away”، مع احتمالية مشاركة مايلي لنجمين آخرين بجانب شون في غناء أحد أغاني الألبوم.