الهند تحتجز العشرات لنشرهم التحريض علي الانترنت

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاحد، احتجاز العشرات من الناس في الهند للاشتباه في نشرهم منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي وتفجير ألعاب نارية احتفالية، بعد أن قضت المحكمة العليا بمنح موقع ديني متنازع عليه للهندوس.



ومنحت المحكمة، الموقع الهندسي المثير للجدل في بلدة أيوديا الشمالية للهندوس يوم السبت الماضي، مما تسبب في هزيمة للمسلمين، الذين يدعون أيضا الأرض التي أشعلت بعض من أكثر أعمال الشغب دموية في البلاد منذ الاستقلال.



وفي عام 1992، قام حشد هندوسي بتدمير مسجد بابري في القرن السادس عشر في الموقع، مما أدى إلى أعمال شغب قتل فيها حوالي 2000 شخص، معظمهم من المسلمين، لم يتم الإبلاغ عن أي عنف كبير بعد الحكم في نهاية الأسبوع.



كما قالت السلطات إنها تبدي "طريقة عدم التسامح مطلقًا" تجاه المحتوى الذي يحتمل أن يكون مثيرًا للتحريضات على "يوتيوب" و"تويتر" و"فيسبوك" و"واتس اب".



وقالت شرطة الولاية، اليوم الأحد، ان نحو 47 شخصا اعتقلوا حتى ساعة متأخرة اليوم الاحد في ولاية اوتار براديش، وهي أكثر ولايات الهند اكتظاظا بالسكان وموقع الارض المتنازع عليها.



وقالت الشرطة في مذكرة صحفية صدرت في ساعة متأخرة من اليوم الأحد، إن الشرطة تصرفت على 7681 وظيفة من مواقع التواصل الاجتماعي عبر الولاية، إما بإبلاغها للمنصة أو مطالبة المستخدمين بحذفها.



وقال راما ساستري، المدير العام الاضافى للشرطة للقانون والنظام، في لكناو عاصمة ولاية اوتار براديش لرويترز، في وقت سابق من اليوم الاحد، إن أي سلوك غير قانوني على الانترنت سيتم ملاحظته والتصرف فيه."



كما ذكرت الشرطة، أنها أغلقت مكتبًا محليًا لجماعة أخيل بهارات هيندو ماهاسابها القومية اليمينية واحتجزت نائب رئيسها الوطني أشوك شارما، لم يقدموا المزيد من التفاصيل.



وفي جزء آخر من الولاية، قُبض على ما لا يقل عن سبعة رجال بتفجير ألعاب نارية أو خلق اضطرابات أثناء توزيع الحلوى في الاحتفال.



كما لم ترد وزارة الداخلية على الفور على طلب للحصول على معلومات حول عمليات الاعتقال.



وقد نشرت الحكومة الآلاف من أفراد القوات شبه العسكرية والشرطة في أيوديا وغيرها من الأماكن الحساسة.



"خيبة أمل"

مهد قرار المحكمة الطريق لبناء معبد هندوسي في الموقع، وهو اقتراح يدعمه منذ فترة طويلة حزب هندوسي القومي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.



وإعتقد الهندوس أن الموقع هو مسقط رأس اللورد رام، وهو تجسيد مادي للإله الهندوسي فيشنو، ويقول إن الموقع كان مقدسًا للهندوس قبل فترة طويلة من قيام المغول المسلمين، أبرز حكام الهند الإسلاميين، ببناء مسجد بابري هناك في عام 1528.



كما وصفت المحكمة العليا هدم المسجد في عام 1992 بأنه غير قانوني، لكنها سلمت قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 2.77 فدان (1.1 هكتار) - أي بحجم ملعب كرة قدم - لمجموعة هندوسية.



ووجهت توجيه مؤامرة أخرى في أيوديا إلى جماعة إسلامية اعترضت على القضية.



كما رأى بعض العلماء والناشطين أن الحكم غير عادل، لا سيما بالنظر إلى أن هدم المسجد في عام 1992 اعتبر غير قانوني.



وكتبت سيداء حميد، رئيسة منتدى النساء المسلمات، في هندوستان تايمز، في إشارة إلى تدمير المسجد لماذا تم تخصيص 2.77 فدان للعناصر ذاتها التي كانت طرفًا في ذلك؟.



ودعا القادة المسلمون إلى السلام بين غالبية الهندوس والمسلمين، الذين يشكلون 14 ٪ من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.



كما يبدو أن البعض قد استسلم للقرار.



وقال محمد عزام قادري، أحد قادة المجتمع في أيوديا: "لقد شعرت بالإحباط من الحكم وتركت الأمر لله".

