لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة نارية فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح منافسه المباشر مانشستر سيتي الذي يسعى للأحتفاظ باللقب، في السادسة والنصف مساء الاحد بملعب "أنفيلد"، في قمة مباريات الجولة الـ 12.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، حيث يقدم الفريق موسماً رائعاً اذ يملك 31 نقطة من أصل 33 ممكنة، بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد، فيما يتخلف عنه مانشستر سيتي بست نقاط بسبب خسارتين غير متوقعتين أمام نورويتش سيتي بجانب وولفرهامبتون على الترتيب.

ويدرك ليفربول أن الهزيمة في مباراة اليوم قد تكون الخطوة الاولى في بداية رحلة ضياع حلم التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب دام 30 عاماً، حيث سبق وأن تذوق "الريدز" مرارة الهزيمة أمام مانشستر سيتي في الموسم الماضي على ملعب "الاتحاد"، لينجح الفريق السماوي في تقليص الفارق إلى 4 نقاط في ذلك الوقت ليواصل السيتي مسيرته نحو حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

في المقابل يسعى مانشستر سيتي لحصد النقاط الثلاث لتشديد الخناق على ليفربول، رغم المهمة الصعبة التي تنتظره في ملعب "أنفيلد"، وسط غياب حارسه الاساسي إيدرسون بسبب الاصابة، بجانب المدافعان الفرنسي ايمريك لابورت والاوكراني أولكسندر زينتشنكو للسبب ذاته، فيما يعاني صانع الالعاب الاسباني دافيد سيلفا من مشكلة عضلية بفخذه وتحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة اليوم.

أعرب يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، عن سعادته بالروح العالية والالتزام الذى يتحلى بها لاعبوه قبل مباراة مانشستر سيتي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "لاعبو ليفربول لديهم إيمان كامل بإمكانياتهم، ولقد قاموا بعمل كبير للغاية حتى أصبح الفريق الحالى لليفربول أحد أفضل الفرق فى العالم، وهذا أمر أستمتع به كثيرًا، "أنا فخور جدًا بما قدمه ويقدمه الفريق، والجميع فى ليفربول سعداء بامتلاك هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين المميزين".

وأضاف "لا يجب ولا يمكننا أن نعد بتحقيق نتيجة معينة فى مباراة اليوم أو بلقب الدورى الإنجليزى أو أية ألقاب أخرى فى نهاية الموسم، فهذا سيكون من الحماقة! ما يمكننا أن نعد به فى الحقيقة هو أن كل لاعب ستطأ قدميه أرض الملعب سيبذل قصارى جهده من أجل الفريق، وهذا ما عهدناه منهم دائمًا فى تمثيل ليفربول".