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أرقام مذهلة وتقييم ممتاز لتريزيجيه في مباراة والفرهامبتون واستون فيلا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:31 م
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تريزجيه
تريزجيه
علي ماهر حلمي
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خسر نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره فريق والفرهامبتون في الديربي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مولينيو الدولي بمدينة برمنجهام.

واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه المحترف ضمن صفوف نادي استون فيلا أن يشارك في المباراة كاملة ويسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة وهو الثاني له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج هذا الموسم بينما ظل لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي علي مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة.

وقدم لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه أداءا أكثر من رائع في المباراة وحصل على تقييم 7.9 من 10 حسب شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء.

واستطاع تريزيجه أن يمرر الكرة 68 مرة بنسبة نجاح 70 % وقام بعمل 4 مراوغات ناجحة بالإضافة قطع الكرة من الخصم 3 مرات و قام بتسديدين علي المرمي.
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الكلمات المفتاحية

وولفرهامبتون وأستون فيلا تريزيجيه استون فيلا

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