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أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW رابط ليفربول مباشر جودة متعددة NOW

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:32 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث مباشر – KORA STAR مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 10 / 11 / 2019 في الدوري الإنجليزي
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر كورة أونلاين – KORA ONLINE TV لمباريات الدوري الانجليزي، ومباريات أهم الدوريات العالمية والبطولات الكروية الكبرى (KORA)، حيث يلتقي مساء اليوم الأحد الموافق العاشر من نوفمبر لعام 2019 فريق ليفربول مع نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطوله البريميرليج.

شاهد بث مباشر COOL KORA مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ONLINE
تابع بث مباشر KOOORA4LIVE مباراة (LIVERPOOL VS MAN CITY)، ويعتمد فريق ليفربول الانجليزي في مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي على الدولي المصري محمد صلاح، والذي بات جاهزًا للمشاركة في المباراة بنسبة 100% وذلك بعد ما خضع لكشف طبي خلال الأيام الماضية أكد سلامته تماما من الاصابه التي لحقت به مؤخرا.

ويمتلك محمد صلاح سجلنا مميزه خلال مواجهاته السابق ضد مانشستر سيتي، حيث تقابل مع السيتي في ثماني مباريات، حقق فريقه الفوز في ثلاث مباريات وخسر مثلها وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وسجل لاعبنا المصري ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

موعد البث الماشر AL-OSTORA LIV7HD مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي LIVE ( الدوري الإنجليزي )
مشاهدة بث مباشر – LIVE SPORT لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد 10 / 11 / 2019، حيث تنطلق المواجهة المثيرة بين الليفر والسيت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينه القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينه مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي، و ستقام المباراة علي أرضيى ملعب أنفيلد العريق معقل الريدز، شاهد بث مباشر KOOORA4HD مباراة (محمد صلاح) اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي KORA ONLINE في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد
شاهد بث مباشر أهم مباريات الدوريات العالمية بدون تقطيع KORA HA7SRY، مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي MATCHجول، متابعة مباراة محمد صلاح اليوم في البريميرليج، ستكون مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي متاحة اليوم الأحد 10 / 11 / 2019 منقولة عبر قناة BEIN SPORTS HD، بتعليق عربي مميز ويسبقه استوديو تحليلي متكامل يضم كوكبة من نجوم الكرة العالمية، كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال رابط YALLA SHOOT بث مباشر لمباراة ليفربول، تابع لايف مباراة الريدز علي BEIN SPORTS YOUTUBE.


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