إلزام الشركات بتوفير خدمات الصيانة خلال الإجازات والعطلات الرسمية

ألزم جهاز حماية المستهلك بمصر، الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمي خدمات الصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات والسلع المعمرة خلال أيام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية على مدار العام وإعلان وسيلة التواصل للمستهلكين.





وأكد راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن من يخالف التعليمات السابق ذكرها من إعلان وتوفير خدمات الطوارئ للجهاز والمستهلكين، يحال إلى النيابة العامة طبقاً لنص مواد قانون حماية المستهلك أرقام (66،25،21،20،9).





وأكد رئيس الجهاز، على ضرورة التزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط المنصوص عليها بقانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها بيانات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.



