عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلزام الشركات بتوفير خدمات الصيانة خلال الإجازات والعطلات الرسمية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:28 م
Advertisements
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
أحمد الشيخ
Advertisements
ألزم جهاز حماية المستهلك بمصر،  الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمي خدمات الصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات والسلع المعمرة خلال أيام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية على مدار العام وإعلان وسيلة التواصل للمستهلكين.

وأكد راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن من يخالف التعليمات السابق ذكرها من إعلان وتوفير خدمات الطوارئ للجهاز والمستهلكين، يحال إلى النيابة العامة طبقاً لنص مواد قانون حماية المستهلك أرقام (66،25،21،20،9).

وأكد رئيس الجهاز، على ضرورة التزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط المنصوص عليها بقانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها بيانات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مراكز الصيانة عطلة مراكز الصيانة صيانة الطوارئ حماية المستهلك

أخبار تهمك

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ ساعة و نصف

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ أقل من ساعتين

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ 12 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول BEIN HD

منذ 40 دقيقة

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ نصف ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ ساعة الا ربع

"يلا شوت لايف" PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ 34 دقيقة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ ساعة و 24 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 40 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ ربع ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"حماية المستهلك" يدرس إلزام مراكز الصيانة بالعمل اثناء الإجازات الرسمية

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

حماية المستهلك: عقوبة الإعلانات المضللة تصل لـ 2 مليون جنيه

راضي عبدالمعطي: الفاتورة صمام أمان للمستهلك

"حماية المستهلك": العقوبات تصل إلى 2 مليون جنيه في القانون الجديد

خبير اقتصادي: تفعيل الضبطية القضائية لـ "حماية المستهلك" جاء في توقيت هام للغاية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:22 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:42 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

05:57 م

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

05:11 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status