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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر Sadio LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة N

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:26 م
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بوابة الفجر
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يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي مانشستر سيتي اليوم الأحد 10 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي
وستذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي KORA ONLINE اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق عصام الشوالي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي وملعب اللقاء
وستلعب مباراة ليفربول LIVERPOOL ONLINE ومانشستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، فيرجيل فان دايك، ديجان لوفرين، أندي روبيرتسون.
الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم.
الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي
ويحتل نادي ليفربول KOORA LIVE صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد نادي مانشستر سيتي YALLA SHOOT في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.


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