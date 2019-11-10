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"الخدمة المدنية" السعودية تُدشن برنامج الإخصائي المعتمد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:10 م
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مبنى وزارة الخدمة المدنية السعودية
مبنى وزارة الخدمة المدنية السعودية
الفجر السعودي
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دشنت وزارة الخدمة المدنية السعودية، مساء اليوم الأحد، برنامجًا تأهيليًا متخصصًا باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ لتمكين الموظف المتدرب للإلمام باللائحة التنفيذية نظريًا وعمليًا.

ويهدف هذا البرنامج التأهيلي إلى رفع كفاءة موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي، الراغبين للحصول على اعتماد من وزارة الخدمة المدنية في تطبيق لائحة الموارد البشرية، من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها ومدى إدراك المسؤولية المهنية عند التطبيق.

ويحتوي برنامج الإخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على 6 دورات تشمل جميع أبواب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية: كشغل الوظائف، تطوير الموارد البشرية، الإجازات، بيئة العمل، إدارة الأداء الوظيفي، وإنهاء الخدمة، ويخضع من اجتاز الدورات لاختبار يؤهِّله للحصول على شهادة اعتماد من وزارة الخدمة المدنية لمدة 5 سنوات.

وتم تطوير البرنامج، الذي يستهدف موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، ويمكن للمهتمين التسجيل في البرنامج عبر نظام تسجيل المرشحين الخاص بمعهد الإدارة العامة .

وزارة الخدمة المدنية السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية، ويتولى وزارتها حاليا سليمان بن عبدالله الحمدان.

والاهتمام بشؤون الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ليس حديث العهد، إذ وضع أسس إدارتها الملك عبد العزيز آل سعود، مع بدايات تأسيس المملكة وصدور التعليمات الأساسية للدولة عام 1345هـ (1927م)، حيث تضمنت تلك الأسس قواعد عامة لتنظيم شئون موظفي الدولة بما يلائم الوضع الإداري الذي كان سائداً آنذاك.

وقد تلى ذلك مراحل وخطوات متعددة كل منها تتناسب مع المرحلة التي تعيشها الخدمة المدنية، ففي عام 1347هـ (1929م) أحدثت لأول مرة وحدة مركزية لحفظ ومتابعة شئون موظفي الدولة، كما وزعت وظائف الخدمة العامة على ثلاثة مستويات، واحدث على اثر ذلك وظيفة "مأمور السجل" بديوان النيابة العامة ليتولى حفظ سجلات موظفي الدولة، وتعتبر هذه المرحلة هي نقطة البداية لمرحلة متخصصة تعني بشؤون المأمورين "الموظفين"، وذلك بوجود أول وظيفة مركزية تهتم بشؤونهم وتسجيل الوثائق المتعلقة بهم.

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الكلمات المفتاحية

برنامج السعودية الخدمة المدنية

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