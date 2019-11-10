"الخدمة المدنية" السعودية تُدشن برنامج الإخصائي المعتمد





دشنت وزارة الخدمة المدنية السعودية، مساء اليوم الأحد، برنامجًا تأهيليًا متخصصًا باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ لتمكين الموظف المتدرب للإلمام باللائحة التنفيذية نظريًا وعمليًا.





ويهدف هذا البرنامج التأهيلي إلى رفع كفاءة موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي، الراغبين للحصول على اعتماد من وزارة الخدمة المدنية في تطبيق لائحة الموارد البشرية، من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها ومدى إدراك المسؤولية المهنية عند التطبيق.





ويحتوي برنامج الإخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على 6 دورات تشمل جميع أبواب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية: كشغل الوظائف، تطوير الموارد البشرية، الإجازات، بيئة العمل، إدارة الأداء الوظيفي، وإنهاء الخدمة، ويخضع من اجتاز الدورات لاختبار يؤهِّله للحصول على شهادة اعتماد من وزارة الخدمة المدنية لمدة 5 سنوات.





وتم تطوير البرنامج، الذي يستهدف موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، ويمكن للمهتمين التسجيل في البرنامج عبر نظام تسجيل المرشحين الخاص بمعهد الإدارة العامة .



