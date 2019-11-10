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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:23 م
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بوابة الفجر
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قناة بي ان سبورت beIN Sport 2 HDبث مباشر
مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بنقل مباريات البطولات العالمية بث مباشر بجودة عالية والتي تتمثل في مجموعة من القنوات بها قناتي beIN SPORTS 1 HD – beIN SPORTS 2 HD بث مباشر

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مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة اون لاين
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ليفربول Vs مانشستر سيتي.
البطولة : الدوري الإنجليزي (الأسبوع 12).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : آنفيلد .
المعلق : عصام الشوالي . موعد المباراة :
في تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
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