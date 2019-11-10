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تابعونا... مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل في السادسة ونصف مساء، على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

 

ويتبارى الفريقان على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بقوة هذا الموسم، بعد أن حسم مانشستر سيتي لقب النسخة الماضية بفارق نقطة عن ليفربول الذي كلل مجهوده

 

الموسم الماضي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منافسه مانشستر سيتي الذي يحل وصيفًا بجدول المسابقة.

 

ويسعى مانشستر سيتي في تقليص الفارق مع ليفربول إلى ثلاث نقاط بتحقيق الفوز عليه في

 

مباراة الأحد المقبل، بينما يأمل رفاق محمد صلاح في مواصلة العروض الرائعة وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط.

جدير بالذكر أن ليفربول حقق فوزًا صعبًا ومثيرًا على أستون فيلا في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد أن سجل ساديو ماني هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بينما قلب مانشستر سيتي تأخره أمام ساوثهامبتون إلى فوز بثنائية نظيفة ليواصل زحفه حلف ليفربول نحو لقب البريميرليج.

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