خالد الجندي: وردت أقوال متعددة لتاريخ مولد النبي





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاحتفال بمولد النبي، صلى الله عليه وسلم، بين مؤيد وبين معارض.وأوضح "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن المعارضين يقولون إن الاحتفال بمولد النبي بدعة، وإذا كان خيرًا ما تركه السلف؛ لأن السلف لم يحتفلوا بمولد النبي، ويقولون إن موعد الاحتفال بالمولد النبوي خاطئ؛ لأنه يتم الاحتفال في التاريخ الذي توفى فيه النبي؛ لأنه لا يوجد اتفاق على تاريخ المولد النبوي.وأشار إلى أن الأقوال التي وردت عن ابن كثير، الاحتفال الذي يعرفه المسلمون لمولد النبي لم يُعرف ولم يُضبط، ووردت أقوال متعددة لتاريخ مولد النبي، صلى الله عليه وسلم.