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مصر تحدد موعد إطلاق قمرها الصناعي المصنوع محليا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:20 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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نقلت بوابة الأهرام عن وكالة الفضاء المصرية إعلانها الأحد، إطلاق القمر الصناعي "كيوب سات" وهو من نوعية الأقمار صغيرة الحجم يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري في اليابان.

وقال محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بأن القمر كيوب سات يختلف تماما عن القمر الصناعي طيبة 1، فهو من نوعية الأقمار صغيرة الحجم، على شكل مكعب يزن حوالي كيلو غرام، وسيكون في مدار على ارتفاع 400 كيلومتر.

وسوف يحتوي القمر على كاميرا صغيرة يمكنها تصوير الأرض وإرسال الصور والبيانات إلى محطات الاستقبال في القاهرة.

وأضاف القوصي أن "القمر تم تصميمه وإعداد البرمجيات الخاصة به وتصنيع مكوناته الإلكترونية بالكامل في وكالة الفضاء المصرية بواسطة المهندسين المصريين، لكن الاختبارات تمت في اليابان بواسطة معدات يابانية، لكننا نعمل بجدية للحصول على هذه المعدات مستقبلا لكي نقوم بعمل الاختبارات أيضا في مصر".

حيث أكد أيمن محمود مدير المشروع بوكالة الفضاء أن فريق العمل بمشروع تحالف المعرفة لتصنيع ثلاثة أقمار صناعية كيوب سات مكون من 23 مهندسا متخصصا، بمتوسط أعمار 29 سنة منهم 14 مهندسا حديث التخرج.

وتابع قائلا: "تم توثيق جميع مراحل المشروع بدءا من تحليل المهمة إلى وثائق التشغيل، كما تم عمل وثائق طبقا للمقاييس اليابانية لإنجاح مرحلة الاختبارات وقبول الإطلاق".

وعلي صعيد آخر، يذكر أن القمر كيوب سات هو أحد الأقمار التي تتبع مشروع تحالف المعرفة في مجال تكنولوجيا الفضاء، ويتكون من ثلاثة أقمار صغيرة من نوعية كيوب، وتم إطلاق أولها في 17 سبتمبر الماضي، والقمر الثاني سيطلق 20 من الشهر الجاري، والقمر الثالث في يونيو المقبل.

 

 

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الكلمات المفتاحية

مصر محلى الصنع القمر الصناعى

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