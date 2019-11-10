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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول هدف صلاح

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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البث المباشر ومشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي سيكون متوفراً اليوم عبر جميع وسائل النقل لـbeIN التلفزيونية والانترنت.

 

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

 

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

 

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تأتي ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

 

ويسعى ليفربول إلى تشديد قبضته على الصدارة وتوسيع الفارق مع حامل اللقب سيتي والوصيف حالياً إلى 9 نقاط.

 

يملك ليفربول حاليا 31 نقطة مقابل 25 لمانشستر سيتي.

 

مباراة ليفربول القادمة ستكون اليوم الاحد 10 نوفمبر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكّة المكرمة.

 

ستكون المباراة منقولة عبر HD2 و HD11 صحبة استوديو تحليلي ورسائل ميدانية خاصة.

 

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT
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