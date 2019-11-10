أيتن عامر عن "حواديت الشانزلزيه": "متحمسة أشوفه جدًا"

روجت الفنانة أيتن عامر، لمسلسل حواديت الشانزلزيه الذي ستعرض أولى حلقاته مساء اليوم عبر شاشة الـ on e.



ونشرت أيتن صورة البوستر الدعائي للمسلسل وعلقت قائلة: "النهاردة عرض أول حلقة من حواديت الشانزلزيه، أنا مش مشتركة فيه بس متحمسة أشوفه وهيعجبكو".



تفاصيل عن حواديت الشانزلزيه



وتكمن قصة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" عن 5 طبقات في فترة الخمسينيات، وهو من بطولة: إياد نصار وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.



بعتبر "حواديت الشانزليزيه" من نوعية الأعمال الدرامية ذات الحلقات الكثيرة وتتكون من 45 حلقة، لكاتبه نهى سعيد، وأيمن سليم، من إخراج مرقص عادل، في اول تجاربهما بعالم الدراما، ومن إنتاج شركة "سينرجي".