عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بن قرينة يتعهد بإعادة سوريا للجامعة العربية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
Advertisements

تعهد المرشح الرئاسي الجزائري عبد القادر بن قرينة بالعمل على عودة سوريا إلى الجامعة العربية في حال انتخابه رئيسًا للبلاد خلال الاقتراع المقرر الشهر المقبل.

وقال بن قرينة، إن "الجزائر لم تقبل بقطع العلاقات العربية مع سوريا، والتي لعبت دورًا تاريخيًا في دعم الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، كما تشكل ارتكازًا مستمرًا في محور الانعتاق من الهيمنة الغربية على المنطقة".

وتابع في حوار مع وكالة "سبوتنيك": "هذه الملفات نتقاسمها مع الدولة السورية، والشعب السوري، ولذلك سنعمل جاهدين في حال أصبحت رئيسًا للجمهورية، ليس فقط لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، بل لتضطلع سوريا بدور هام في مستقبل المنطقة، بعد استعادة أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وسوف نكون بجانبها حتى تتجاوز أزمتها".

مشيرًا إلى أن "الملفات الخارجية أساسها محورية الدولة الجزائرية، وهذه المحورية لا يمكن أن تكون حقيقية إلا بقوة الجبهة الداخلية للبلاد، بما يسمح بترقية دور الجزائر في إحياء العلاقات الإفريقية، وتنشيط السلم في منطقة البحر الأبيض المتوسط في ظل حقوق الشعب في الأمن وتقرير المصير".

كان مجلس الجامعة قد علق، في نوفمبر 2011، عضوية سوريا نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، لا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.

وتترقب الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وسط استمرار الاحتجاجات المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر أعلنت قبول ملفات خمسة مترشحين لسباق الرئاسة، من بين 23 متقدما، وذلك بعد انطباق شروط الترشح القانونية عليهم.

ومن بين المرشحين رئيسا الوزراء السابقين عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالإنابة وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا بن قرينة انتخابات الجزائر الجامعة العلابية

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعة الا ربع

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

منذ 14 دقيقة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول BEIN HD

منذ 39 دقيقة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ نصف ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ أقل من ساعتين

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ ساعة و نصف

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ ساعة و 23 دقيقة

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 39 دقيقة

«يلاشوت sAlAh» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشرKORA LIVE كورة جول 7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ نصف ساعة

"يلا شوت لايف" PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ 33 دقيقة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

حملة بوتفليقة الانتخابية تؤكد تقديم ملف ترشحه غدا الأحد

مرشح جزائري يهدد بالانسحاب حال استمر "بوتفليقة" في السباق الرئاسي

من الاحتجاجات العارمة لقرارات بوتفليقة.. الجزائر على صفيح ساخن

الجزائر.. المجلس الدستوري يتجه لإلغاء الانتخابات

الجزائر تعلن وفاة شقيقة الرئيس عبد القادر بن صالح

رئيس الوزراء الجزائري الأسبق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:22 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

05:42 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

05:57 م

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

05:11 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status