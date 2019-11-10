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مانشستر يونايتد يهزم برايتون.. وتريزيجيه يسجل في خسارة استون فيلا من وولفرهامبتون بالبريميرليج

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:13 م
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استون فيلا
استون فيلا
أحمد عصام
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نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بيريرا هدف مانشستر يونايتد الأول في المباراة، قبل أن يعزز ماكتوميناي النتيجة بالهدف الثاني، وأحرز المدافع لويس دانك هدف فريق برايتون الوحيد، واختتم المهاجم الشاب الإنجليزي ماركوس راشفورد أهداف المباراة بالهدف الثالث لصالح فريق مانشستر يونايتد.

وتعرض فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي للهزيمة من فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات تلك الجولة أيضاً.

ونجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل هدف فريق أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 92 من المباراة، وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي الذي يسجل فيها اللاعب المصري بعد المباراة الماضية ضد ليفربول والتي خسرها الفريق أيضا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ولم يشارك احمد المحمدي ظهير فريق أستون فيلا في المباراة، وذلك بعد مشاركته في المباراة الماضية كبديل أمام الريدز، حيث يعتمد مدرب الفريق الإنجليزي عليه كبديل للظهير الأساسي جلبيرت.

ويحتل فريق أستون فيلا في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة بعد صعوده في الموسم الماضي من التشامبيونشيب.


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مانشستر يونايتد رياضة الاخبار الرياضية استون فيلا اخبار الرياضة

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