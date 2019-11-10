أخرهم هيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية



1- عمرو سمير



بعد إنتهاء اجازته من أسبانيا وبعد مجيء موعد مغدارته إلى المطار، تفاجئ المسئول عن نظافة الغرف انه مازال نائما، وعندما حاول أن يوقظه، اكتشف أنه فارق الحياة نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر 33 عاما.



2- علاء ولي الدين



رحل علاء ولي الدين نجم الكوميديا الذي أمتع الناس بفنه، في سن صغير، ولكنه توفي نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية وأحزن الكثير على وفاته.



3- نجاح الموجي



توفي نجاح الموجي بعد عودته إلى منزله من مسرحية "سيدي المرعب"، نتيجة لأزمة قلبية واثبتت التقارير الطبية وفاته نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية.



4- محمد عبد الوهاب



توفي لاعب النادي الأهلي محمد عبد الوهاب، أثناء تلقيه التدريبات بالملاعب، واثبتت التقارير الطبية وفاته نتيجة لتعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.



5- ممدوح عبد العليم



توفي الفنان ممدوح عبد العليم بصالة الألعاب الرياضية عن عمر يناهز 60 عاما، نتيجة لهبوط حاد بالدورة الدموية، حزن الملايين على وفاته.



6- هيثم أشرف ذكي



كشفت التقارير الطبية وفاة أن سبب وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، نتيجة جرعة زائدة من العقاقير والأدوية أدت إلى تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

توفي نخبة من الفنانين ولاعبي كرة القدم، نتيجة لتعرضهم لهبوط حاد في الدورة الدموية، وكان أخرهم الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، وخلال هذا التقرير تستعرض إليكم "الفجر الفني" أبرز هؤلاء الفنانين