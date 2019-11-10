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وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:11 م
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بوابة الفجر
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استقبل منذ قليل، الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف الباباوي علي دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات بالأقصر، السيد اللواء أيمن راضي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر ومدير المنطقة الجنوبية للأقصر، والوفد المرافق له.

جاء ذلك خلال تفقده الوفد الأمني المرافق له، عملية تأمين احتفالات الدير، وذلك بحضور صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وارمنت، والراهب القمص توماس الرزيقي، والراهب القس فام الرزيقي من رهبان الدير.

كانت الاجهزة الامنية بمدرية أمن الاقصر، قد وضعت خطة لتأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات من خلال انتشارًا موسع لخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن الهامة والحيوية، والتمشيط المستمر والدوري عن طريق إستخدام كلاب الكشف عن المفرقعات. 

وكلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دوري لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.

وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع العميد طارق محمد الهم مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد حاتم حمدون نصر وكيل إدارة مرور الأقصر، لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير.
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
وفد أمني يتفقد عملية تأمين احتفالات دير الرزيقات بالأقصر (صور)
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مدير الامن دير مارجرجس بالرزيقات الكنيست الانبا مرقس الاقصر

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