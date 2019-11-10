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حملة مكبرة في شوارع غرب المنصورة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:11 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب، اليوم الأحد حملة مكبرة لأزالة كافة التعديات بالشوارع الكائنة بنطاق الحي.

وقاد الحملة اشراف عبد الواحد وعبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحي، الإدارة الهندسية والإشغالات برئاسة حى غرب المنصورة، واستهدفت الحملة منطقة حوض الهيشة بتقسيم خطاب.

وتمكنت الحملة من ازلة عددا من الشاسيهات الحديدية الخاصة ببعض العقارات، ذلك لعدم الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، ممايعد بذلك مخالفا لقانون الإدارة المحلية رقم ١٤٠ سنة ١٩٥٦ في شأن أشغال الطرق العامة، الأمر الذي ترتب علية إزالة أسباب المخالفة.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة على تكثيف الحملات لرفع كافة مظاهر التعديات، وعلى ضرورة التعامل بحزم وعدم التهاون في رفع جميع التعديات.

ويأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل رئاسة حى غرب المنصورة لعودة الإنضباط للشارع.
حملة مكبرة في شوارع غرب المنصورة
حملة مكبرة في شوارع غرب المنصورة
حملة مكبرة في شوارع غرب المنصورة
حملة مكبرة في شوارع غرب المنصورة
حملة مكبرة في شوارع غرب المنصورة
حملة مكبرة في شوارع غرب المنصورة
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