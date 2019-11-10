أسما شريف منير: "أرجو بلاش شتيمة في أمي لأنها متوفية"

أعلنت الفنانة أسما شريف منير عن استيائها من الهجوم الشديد التى مازالت تتعرض له، وذلك من خلال خاصية "الاستورى"، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث كتبت :"لكل شخص شتمنى وخاض فى شرفى، الله يسامحك، بس أرجو بلاش شتيمة فى أمى لأنها متوفية، شكرا".



تفاصيل أزمة اسما شريف منير



بدأت الأزمة مع أسما، عندما قامت بكتابة منشور عبر صفحتها الشخصية، على موقع "فيسبوك"، تسأل فيه محبيها عن اسم شيخ يثقون بآرائه، وقام أحدهم بترشيح الشيخ الشعراوي، حيث أخبرته بأنها كانت تستمع له وهي صغيرة، ولكن بعد فترة اكتشفت أنه متطرف، فانهالت التعليقات عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يعلنون فيها عن استيائهم، وغضبهم الشديد ورفضها لما قالته.



قامت أسما بإجراء مداخلة هاتفية، بعد ذلك، مع الإعلامي عمرو أديب، فى برنامجه "الحكاية"، وقامت بالاعتذار والبكاء إلا أن الجمهور لم يتقبل ذلك الاعتذار.