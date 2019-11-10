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أول تصريح لـ علياء كريم بعد اختيارها للمشاركة في مهرجان Fashion Awards

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:08 م
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علياء كريم
علياء كريم
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في أول تصريح لها، عبرت مصممة الأزياء الخليجية علياء كريم، عن سعادتها باختيارها لتكون العربية الوحيدة للمشاركة في مهرجان Fashion Awards .

 

وقالت علياء كريم، في تصريحات صحفية، إن مهرجان Fashion Awards يعد حدثًا عالميًا تقام فعالياته يوم 2 ديسمبر من كل عام، داخل قاعة Royal Albert Hall في لندن.

 

وكشفت علياء كريم، أن اختيارها من قبل إدارة المهرجان لهو شرفًا عظيم لكل امرأة عربية، وأن اختيارها سيكون الأفضل لأنها ستحاول قدر المستطاع تمثيل المرأة العربية وملابسها وأزياء في مهرجان لندن لتعريف العالم الأوروبي بما تشهده الساحة العربية من تقدم وتطور في عالم الموضة والأزياء.

 

وأضافت علياء بأنها ستركز خلال مشاركتها فى المهرجان على التصاميم التي تبرز جمال الفتاة العربية بملابس (كلاس) ذات ألوان الأحمر ونود داخل معها الدانتيل الفرنسي بتصاميم مختلفة.

 

علياء كريم، بدأت أولى خطواتها في عالم الأزياء عام 2014، وصممت لفنانين ومشاهير عدة أبرزهم الإعلامية حليمة بولند، الفنانة هنادي الكندري، الدانه مودل، شادن مودل، سنيوريتا، عهود العنزي، فاطمة المؤمن، الفنانة نور الغندور.

 

ويعد مهرجان Fashion Awards من أهم وأقدم الجوائز في عالم الأزياء التي تمنح منذ عام 1984، ويترأس لجنة تحكيمها أعضاء من المجلس الثقافي البريطاني، وتضم الجائزة عدة أفرع منها: "أفضل مصمم إكسسوارات - أفضل علامة تجارية - أفضل مصمم للملابس الرجالية - جائزة مصمم العام - أفضل رائد أعمال أفضل عارض أزياء - أفضل مصمم أزياء للملابس النسائية – جائزة فئة الفخامة الحضرية".

 

يذكر أن مجلس الأزياء البريطاني، أعلن 31 أكتوبر الماضي اختياره لـ علياء كريم باعتبارها المصممة العربية الوحيدة في الجائزة هذا العام بعدما قررت إدارة المهرجان فتح أبوابه أمام المواهب من كافة الدول في عالم الموضة والأزياء.

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