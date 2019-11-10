كورة ستار LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT يلا شوت رابط ماتش ليفربول GOAL

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الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي، الأحد الموافق 10-11-2019، في إطار منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أنفيلد، معقل فريق ليفربول.

 

يدخل ليفربول المباراة تحت قيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، من أجل تحقيق فوز، يريح الفريق خلال الفترة المقبلة، ويوسع الفارق بين الثنائي، طمعًا في تحقيق اللقب.

 

ويتصدر ليفربول حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 11 جولة، حقق الفوز في 10 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، ولم يتكبد ليفربول أي هزيمة في مسابقة الدوري الإنجليزي، فهو الفريق الوحيد، الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم حتى هذه اللحظة، ويسعى كلوب ورفاقه مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

 

بينما على الجانب الآخر يدخل مانشستر سيتي المباراة، تحت قيادة مديره الفني الإسباني يورجن كلوب، طامعًا لتحقيق فوز على ملعب أنفيلد، لتقيص الفارق بينه وبين ليفربول لـ 3 نقاط، تجدد آماله في مواصلة الصراع والمزاحمة للحفاظ على لقبه، ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصد الفريق 25 نقطة، من 11 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراتين.

 

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر سيتي

أليسون بيكر، روبرتسون، فان دايك، لوفرين، أرنولد، فينالدوم، فابينيو، هندرسون، ساديو ماني، فرمينو، محمد صلاح.

 

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة ليفربول

كلاوديو برافو، والكر، ستونز، فرناندينيو، ميندي، دي بروين، جندوجان، بيرناردو سيلفا، رياض محرز، رحيم سترلينج، أجويرو.

 

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، و19:30 بتوقيت مكة المكرمة، و16:30 بتوقيت جرينيتش، تقام المباراة على ملعب أنفيلد، معقل فريق ليفربول، تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، ويعلق عليها التونسي عصام الشوالي.

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