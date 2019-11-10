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يلا شوت LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر kora live ماتش محمد صلاح رابط ليفربول شغال بدون تقطيع NOW

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:06 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
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بث مباشر ليفربول ضد مان سيتي لايف ماتش الآن عبر قناة بي ان سبورت الرياضية ويحاول ليفربول البقاء في صدارة الدوري الإنجليزي إلى الآن بعدما حصد 31 نقطة ولازال الدورى بالاسبوع الثانى عشر وقد تأهب ليفربول كثيرا لمباراة اليوم ضد مان سيتي خصمه الأقوى، ونتابع معكم لحظة بلحظة ماتش ليفربول ضد المان سيتي.

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