Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحالف الدولي ضد داعش ينشر بموقعه الإلكتروني ملخصاً لمذكرة "الرياض - لندن"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:47 م
Advertisements
شعار التحالف الدولي
شعار التحالف الدولي
الفجر السعودي
Advertisements

نشر التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، على موقعه الإلكتروني ملخصاً لـمذكرة "الرياض - لندن" الخاصة بالممارسات الجيدة في مجال مكافحة رسائل التنظيمات الإرهابية "داعش" نموذجاً باللغتين العربية والإنجليزية، وتضمنت مذكرة "الرياض - لندن" عدداً من التوصيات، من أهمها:

*العمل على وضع استراتيجيات إعلامية لتفكيك الخطاب الإعلامي المقدم من قبل التنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

*بذل مزيد من الجهد واتخاذ الإجراءات الفعالة لحث شركات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى المتطرف والإرهابي بكافة أشكاله من جميع المنصات الرقمية.

*العمل مع الشركاء على منع رسائل العنصرية والكراهية المبنية على اختلاف العرق أو اللون أو الدين، التي يتبناها اليمين المتطرف أو الجماعات الإرهابية، والتأكيد على مبادئ التعايش السلمي والتسامح والاحترام بين المجموعات العرقية والدينية.

*مراعاة استخدام المصطلحات الدقيقة لوصم المتطرفين والإرهابيين بالصفات المناسبة لحالهم، وعدم تسميتهم بمسميات قد تسمح بتعاطف الآخرين معهم كتسمية تنظيم "داعش" بالدولة الإسلامية.

*ويذكر أن هذه المذكرة جاءت كنتاج لتعاون رئاسة أمن الدولة ممثلة في (الإدارة العامة لمكافحة التطرف) والتحالف الدولي ضد داعش ممثلاً في (خلية الاتصال ضد داعش)، في عقد حلقة نقاش دولية بعنوان: (التكامل في مكافحة رسائل التنظيمات الإرهابية: داعش نموذجاً) في مدينة الرياض.

*وتعد هذه المذكرة أول مذكرة استرشادية تصدر عن التحالف الدولي ضد "داعش" والكيانات التابعة له، اعتباراً من تاريخ تشكيله في عام 2014م.

*يذكر أن المملكة العربية السعودية عضو مؤسس وشريك فاعل للتحالف الدولي ضد "داعش".

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ يوم

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ ساعة

«يلاشوت sAlAh» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشرKORA LIVE كورة جول 7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

الآن

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ أقل من ساعة

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

مفاجأة - تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ليفربول.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي (قناة مفتوحة مجانًا)

منذ 36 دقيقة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

الآن

حدد 20 نوفمبر.. عمرو أديب يحذر المصريين من أمور ستحدث

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 8 دقائق

مفاجأة - تشكيل ليفربول الرسمي ضد مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT مجانا

منذ 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

«يلاشوت sAlAh» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشرKORA LIVE كورة جول 7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

06:10 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

04:22 م

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status