"الاتفاق النووي.. ترامب يريد أن يجعل كل اتفاقات أوباما "هباء

قال أستاذ العلاقات الدولية زيدان خوليف، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يسعى لانهيار الاتفاق النووي مع إيران".

وأوضح في حديثه ضمن برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "ترامب يريد أن يجعل من كل اتفاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع المجموعة الدولية هباء منثورا خاصة الاتفاقات الموقعة في عهد أوباما في ظل محاولات الوصول إلى عزله داخليا".

وأشار إلى أن "الموقف الأوروبي لم يتغير منذ بدايته وهو أن (اتفاق سيء خير من لا شيء) وهي قاعدة عامة فمن المستحسن إذا كان الاتفاق سيء بحسب رأي ترامب الأمر الذي يشك فيه العالم كله فيجب الإبقاء عليه حتى نصل إلى حلول أفضل وأن نتقدم سويا ولا يمكن أن نجعل هذا الاتفاق ينهار بسبب مزاج ترامب".

وأكد أن "الأوروبيين دائما يسعون لإبقاء هذا الاتفاق حتى وإن كان سيئا في هذه المدة فهو قد يتغير ويكون اختبار لنوايا كل الأطراف".

ومن الجدير بالذكر، أن "فرنسا لها السبق فيما يخص الاتفاق النووي مع الإيرانيين حيث سعت في سبعينيات القرن الماضي إلى أن يكون هناك ما يسمى بمفاعل نوي في ظل حكم الشاه محمد رضا البهلوي".

وتابع "في هذا الموضوع أرتكز على موقف فرنسا والرئيس ماكرون الذي يقول إن هذا الاتفاق سيبقى حتى وإن كان ترامب ضده أما موقف الألمان فسيبقى حتى يأتي خليفة أنغيلا ميركل وينحاز إلى الأوروبيين الذين لا يريدون أزمات في هذه المنطقة لأنها ستؤول عليهم أولا".

مؤكدًا علي أنه بمقدور أوروبا منع انهيار الاتفاق النووي مع إيران ولهم كامل الشرعية والمصاداقية في أن تمنع ترامب وسيحدث ذلك بعد عزل ترامب".