Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الاتفاق النووي.. ترامب يريد أن يجعل كل اتفاقات أوباما "هباء

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

قال أستاذ العلاقات الدولية زيدان خوليف، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يسعى لانهيار الاتفاق النووي مع إيران".

وأوضح في حديثه ضمن برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "ترامب يريد أن يجعل من كل اتفاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع المجموعة الدولية هباء منثورا خاصة الاتفاقات الموقعة في عهد أوباما في ظل محاولات الوصول إلى عزله داخليا".

وأشار إلى أن "الموقف الأوروبي لم يتغير منذ بدايته وهو أن (اتفاق سيء خير من لا شيء) وهي قاعدة عامة فمن المستحسن إذا كان الاتفاق سيء بحسب رأي ترامب الأمر الذي يشك فيه العالم كله فيجب الإبقاء عليه حتى نصل إلى حلول أفضل وأن نتقدم سويا ولا يمكن أن نجعل هذا الاتفاق ينهار بسبب مزاج ترامب".

وأكد أن "الأوروبيين دائما يسعون لإبقاء هذا الاتفاق حتى وإن كان سيئا في هذه المدة فهو قد يتغير ويكون اختبار لنوايا كل الأطراف".

ومن الجدير بالذكر، أن "فرنسا لها السبق فيما يخص الاتفاق النووي مع الإيرانيين حيث سعت في سبعينيات القرن الماضي إلى أن يكون هناك ما يسمى بمفاعل نوي في ظل حكم الشاه محمد رضا البهلوي".

وتابع "في هذا الموضوع أرتكز على موقف فرنسا والرئيس ماكرون الذي يقول إن هذا الاتفاق سيبقى حتى وإن كان ترامب ضده أما موقف الألمان فسيبقى حتى يأتي خليفة أنغيلا ميركل وينحاز إلى الأوروبيين الذين لا يريدون أزمات في هذه المنطقة لأنها ستؤول عليهم أولا".

مؤكدًا علي أنه بمقدور أوروبا منع انهيار الاتفاق النووي مع إيران ولهم كامل الشرعية والمصاداقية في أن تمنع ترامب وسيحدث ذلك بعد عزل ترامب".

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترامب ايران الاتفاق النووى

أخبار تهمك

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة - تشكيل ليفربول الرسمي ضد مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT مجانا

منذ 37 دقيقة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

الآن

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول قناة مفتوحة

منذ أقل من ساعة

حدد 20 نوفمبر.. عمرو أديب يحذر المصريين من أمور ستحدث

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ يوم

«يلاشوت sAlAh» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشرKORA LIVE كورة جول 7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

الآن

«يلا liverpool شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من نصف ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ 7 دقائق

مفاجأة - تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ليفربول.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي (قناة مفتوحة مجانًا)

منذ 35 دقيقة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ON

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

«يلاشوت sAlAh» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشرKORA LIVE كورة جول 7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

06:10 م

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

04:22 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status