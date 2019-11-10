كورة لايف MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول BEIN HD

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الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:02 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا وهامًا للغاية على ضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

هذا الفوز الهام يأتي بالتزامن مع الانتصار المثير الذي حققه المنافس الأهم للسيتي، ليفربول، على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الثواني الأخيرة، ليُحافظ بذلك على فارق الست نقاط، ويبدو أنه لن يستطيع إيقاف كتيبة يورجن كلوب وتقليص الفارق سوى كتيبة بيب جوارديولا.

 

ويستعد ملعب الأنفيلد لأن يستقبل مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الأول 1441 هجريًا، عندما يُقابل الريدز في المباراة المقرر لها ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

 

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

 يفتقد مانشستر سيتي لليروي ساني وأوليكساندر زينشينكو، في مباراة ليفربول بسبب الإصابة، بينما لن يغيب آي لاعب أخر بسبب الايقاف..

 

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا اللقاء بالقوة الضاربة وطريقته المعتادة 4-3-3 من أجل تحقيق الفوز وتقليص الفارق بينهم وبين الريدز، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

 

التشكيل | 4-3-3

 

إيدرسون

أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتامندي - فرناندينيو - والكر

إيلكاي جوندوجان - رودريجو هيرنانديز- بيرناردو سيلفا

رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

 

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

لا يوجد غياب في صفوف ليفربول سوى جويل ماتيب وشيردان شاكيري بسبب الإصابة، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

 

سيدخل المدرب الألماني يورجن كلوب بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس أليسون، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وديان لوفرين في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بالثلاثي ميلنر، فابينيو، أوكسليد تشامبيرلين في خط الوسط، وفي الهجوم ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح.

 

التشكيل | 4-3-3

 

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان ديك - ديان لوفرين - ترينت أليكساندر ارنولد

جيمس ميلنر - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبيرلين

ساديو ماني - روبرتوفيرمينو - محمد صلاح

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