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« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:01 م
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
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ينتظر عشاق كرة القدم العالمية اليوم الأحد مباراة من العيار الثقيل بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ونظيره فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لهذه القمة yalla shoot بث مباشر kooora goal kora live بث الاسطورة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة و النصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى KOORA GOAL توداي نيوز.

وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت.

ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي KOORA LIVE، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي KOORA GOAL.


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