يوتيوب beIN SPORT مجانا.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بمشاركة صلاح بدون تقطيع الآن رابط ماتش ليفربول

يلا شووت مجانا ليفربول اليوم استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي النجم المصرى محمد صلاح يعود لخوض مباريات ليفربول، اليوم 10 / 11 / 2019 بالدوري الإنجليزي بدأ النجم المصرى محمد صلاح،لخوض مباراة ليفربول ضد مان سيتي الاستعداد مع فريقه ليفربول، لخوض مباراة مرتقبة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي.مباراة ليفربول ضد مان سيتي القادمة اليوم يستقبل ليفربول فيها ضيفه فريق مانشستر سيتي في أنفيلد يوم الأحد في أهم المواجهات المرتقبة القادمة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، يدرك المضيفون أن الفوز سوف يجعلهم يتقدمون بفارق تسع نقاط عن فريق بيب غوارديولا، في حين أن فوز مانشستر سيتي يضيق الفجوة إلى ثلاث نقاط فقط.





مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 10-11-2019 ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، يلا شوت كورة لايف لمشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر على قماة بي ان سبورت اتش دي تبدأ مباراة ليفربول بث مباشر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، الساعة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر بقيادة محمد صلاح بث مباشر بدون تقطيع اليوم، رابط يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .





أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح جاهزية الثنائى جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك للمشاركة فى مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي المحدد لها الاحد المقبل بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الدولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.





شاهد ليفربول تابع ماتش Liverpool × مانشستر سيتي اليوم الاحد 10 نوفمبر في اطار في الدوري الإنجليزي / الاسبوع ال 12 -2020/2019 اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول القادمة وتابع موعد مباراة ليفربول القادمة و جدول مباريات نادي ليفربول Liverpool القادمة 2020/2019 و مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2019-2020، مباريات محمد صلاح مع ليفربول حيث انطلقت مباريات الدورى الإنجليزى البريميرليج فى موسمه الجديد 2019/2020 يوم الجمعة 9/8/2019، وتقام المباريات القوية بمشاركة 20 فريقا منهم 3 فرق من الصاعدين للأضواء فى هذا الموسم.





النجم المصرى محمد صلاح يعود لخوض التدريبات فى ليفربول، اليوم، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي





وعاد النجم المصرى محمد صلاح رفقة زملاءه فى ليفربول، اليوم الخميس لخوض التدريبات، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي، بعد الفوز الذى حققه الفريق أول أمس الثلاثاء على جينك البلجيكي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أوروبا.





وأوضح يورجن كلوب أن جوردان هندرسون قائد ليفربول تعافى من المرض الذى استبعده عن المشاركة فى مباراة الفريق أمام جينك البلجيكى التى أقيمت الثلاثاء الماضى بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا والتى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2 – 1.





ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة الاحد من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، حيث يقدم الفريق موسماً رائعاً اذ يملك 31 نقطة من أصل 33 ممكنة، بتعادله مع مضيفه مانشستر يونايتد، فيما يتخلف عنه مانشستر سيتي بست نقاط بسبب خسارتين غير متوقعتين أمام نورويتش سيتي وولفرهامبتون على الترتيب.





وقال كلوب، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادي ليفربول، “فان دايك غاب عن تدريبات الفريق أمس الخميس لأسباب خاصة، لكنه بخير تماماً، هندرسون بخير تماماً، جويل ماتيب لا يزال خارج القائمة بسبب الإصابة، أيضًا شاكيرى وكلاين هذا كل شىء على الأرجح”.





يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 31 نقطة، متفوقاً بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتى صاحب الوصافة.





مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي على قناة beIN SPORTS نقل مباشر وحي ليفربول تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مساء اليوم على ملعب انفليد، يخوض نادي ليفربول مباراة فاصلة على ملعبه مساء اليوم الأحد ضد بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، آملا في استغلال نقص الخط الدفاعي للأخير، لتحقيق فوز يعزز به صدارته، تابع لايف الاسطورة لبث المباريات .





موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

موعد المباراة الأحد 10 نوفمبر 2019

توقيت المباراة 18:30 بتوقيت القاهرة،19:30 بتوقيت مكة المكرمة 16:30 بتوقيت غرينيتش

المكان ملعب الأنفيلد

القناة الناقلة بي ان سبورت

الحكم مايكل أوليفر

القنوات المجانية الناقلة لهذه المباراة هي فازيتش وقناة إدمان أذربيجان وsport1 البرتغالية وeleven sport القناتين الأخيرتين مكسورتين عن طريق الشيرينغ.​





أخبار الفريقين ليفربول ضد مان سيتي

غاب جوردان هندرسون عن فوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع على جينك بسبب المرض، لكن من المتوقع أن يعود يوم الأحد، ومع ذلك، فإن جوردان شاكري وجويل ماتيب لا يزالان خارج الملعب بسبب الإصابة، في حين أن ناثانيل كلاين هو الغائب الوحيد عن ليفربول لفترة طويلة.





في هذه الأثناء، يعاني مانشستر سيتي من عديد الغيابات المؤثرة، حيث يغيب كل ديفيد سيلفا ، رودري ، ايمريك لابورت ، أولكسندر زينتشينكو وليروي سان.





وقد خرج إيدرسون في الشوط الثاني خلال تعادل مانشستر سيتي مع اتالانتا يوم الاربعاء بسبب اصابة في الفخذ في مشاركته يوم الأحد، وسيحل مكانه كلاوديو برافو إذا تم استبعاد البرازيلي.





التشكيل المتوقع ليفربول ضد مان سيتي

ليفربول أليسون. الكسندر-أرنولد.لوفرين. فان دايك روبرتسون. فابينيو. هندرسون.فاينالدوم. صلاح. تشامبرلين. فيرمينو.





مانشستر سيتي برافو. مندي. ستونز. فرناندينيو.كانسيلو. جوندوجان. برناردو سيلفا دي بروين محرز. سترلينغ. اجويرو.





إحصائيات

لعب الفريقان بعضهما البعض 44 مرة على مدار عصر الدوري الممتاز، ليفربول لديه 19 انتصارا، كان هناك 16 تعادلاً، وفاز السيتي في تسع مناسبات،كان الاجتماع الأخير في أغسطس، والذي فاز به مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.





لم يخسر سيتي أمام ليفربول في الموسم الماضي، حيث تعادل معه في أنفيلد بدون أهداف قبل أن يحرز فوزًا حاسمًا 2-1 على ملعب الاتحاد.





بداية ليفربول المذهلة لهذا الموسم لا تظهر أي علامة على الاستسلام، لقد فازوا بعشرة من مباريات الدوري من أصل 11 ا وتصدروا الدوري الممتاز بفارق مريح عن خصم يوم الأحد





في هذه الأثناء، فاز سيتي بثلاث مباريات منذ هزيمته أمام وولفز في أكتوبر، ومع ذلك، فإن فريق غوارديولا لديه هجوم خرافي حيث سجل 34 هدفًا في 11 مباراة فقط، لم يسجل أي فريق في الدوري الممتاز أكثر من ذلك.





إليك نظرة على آخر خمس مباريات.





ليفربول ضد مانشستر سيتي

ليفربول 2-1 جنك اتالانتا 1-1 مانشستر سيتي





استون فيلا 1-2 ليفربول مانشستر سيتي 2-1 ساوثامبتون





ليفربول 5-5 ارسنال مانشستر سيتي 3-1 ساوثامبتون





ليفربول 2-1 توتنهام مانشستر سيتي 3-0 استون فيلا





جينك 1-4 ليفربول مانشستر سيتي 5-1 أتالانتا



